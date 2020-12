L'EPIDEMIA

BELLUNO Cinque morti in sole 24 ore: tra le vittime un uomo di 59 anni, Ruggero Borillo di San Gervasio, Belluno. È uno dei bellunesi più giovani stroncato dal virus in questa seconda ondata. Prima di lui il primo dicembre un 52enne. A primavera, nella prima ondata, invece morì per Covid Rudi De Gasperin, anche lui di 59 anni. I funerali di Ruggero Borillo saranno celebrati domani, nella chiesa di San Gervasio alle 14.

LE CROCI

È stata un'altra giornata nera quella di ieri per Belluno. Da inizio emergenza hanno perso la vita quasi 400 persone tra nonni, zii, genitori, fratelli e sorelle. Tutti positivi al Covid-19. I dati hanno subito un'impennata a partire dalla seconda ondata di contagi, quindi dai primi giorni di ottobre. Basti pensare che nel mese di dicembre (che, tra l'altro, deve ancora terminare) sono morte 92 persone. A novembre erano state 80. Mentre a ottobre appena 30. Tra le vittime contate ieri 3 erano ricoverate al San Martino di Belluno: il 59enne, Ruggero Borillo che era finito in Rianimazione, dalla struttura casa Polit di via Feltre, poi un 74enne sempre in Rianimazione, un 81enne in Pneumologia. Una donna di 89 anni si trovava in Medicina ad Agordo e un uomo di 88 anni in Rianimazione a Feltre. Il bilancio è tragico e dal momento che il dato giornaliero riflette la situazione epidemiologica di tre settimane prima, c'è da aspettarsi numeri ancora peggiori.

IL BOLLETTINO

I nuovi positivi, comunicati ieri dall'Usl 1 Dolomiti, sono stati 134. Mentre i pazienti ricoverati oscillano tra i 180 e i 190. Ieri sera erano 188 di cui ben 125 in area sub-intensiva: 62 al San Martino, 50 al Santa Maria del Prato e 13 ad Agordo. Questo dato, per l'azienda sanitaria, ha un significato preciso che si traduce in una fascia rossa (quindi la massima) sul fronte dei ricoveri in area non critica, come la definisce la Regione. Il limite è 115. Superarlo comporta una rimodulazione dei reparti normali in aree covid e sempre meno spazio per le persone che necessitano di un ricovero ma non sono positive. Ci sono poi 13 persone nei reparti di Terapia intensiva (7 a Belluno e 6 a Feltre) e altri 50 negli ospedali di comunità di Alano, Auronzo, Belluno e Feltre.

SCUOLE

A questi numeri si aggiungono quelli che riguardano le scuole. Ieri è arrivato il rapporto dell'Usl 1 Dolomiti aggiornato al 25 dicembre. Fino a Natale erano 60 (+1 rispetto alla settimana precedente) le classi in carico al team scuola del Dipartimento di Prevenzione: 1 del Nido, 9 dell'infanzia (+1), 21 delle elementari (+2), 28 delle medie (+5), 1 delle scuole superiori (-6). Di queste, ci sono 19 classi in isolamento fiduciario: 1 del Nido, 9 dell'infanzia, 5 delle elementari, 3 delle medie, 1 delle superiori. Dal 14 settembre al 25 dicembre sono state prese in carico 539 classi, di cui 49 solo nell'ultima settimana.

PREVENZIONE

Le abbondanti nevicate di ieri hanno creato disagi anche ai drive-in sparsi sul territorio. I punti per i tamponi allestiti a Cortina, Tai di Cadore e di Agordo sono stati sospesi nella giornata di ieri, per la neve. Mentre a Feltre è rimasto operativo fino alle 12.30 e a Belluno fino alle 19. Oggi le condizioni metereologiche dovrebbero migliorare e l'Usl 1 Dolomiti ha confermato l'attività di tutti i drive-in: al San Martino di Belluno dalle 7 alle 19; a Feltre (area ex Marangoni) dalle 8.30 alle 12.30; a Tai di Cadore (Piazzale Dolomiti) dalle 15 alle 17; ad Agordo (piazzale Tamonich) dalle 15 alle 17. (D.P.)

