NEGLI OSPEDALIBELLUNO Il decesso di ieri all'ospedale di Belluno, un paziente positivo di 76 anni, ha riportato a zero il numero di letti occupati in terapia intensiva. Un balzo indietro alla scorsa estate quando gli ospedali si erano praticamente liberati dal coronavirus. Oggi però il ricordo di quel che è successo in autunno costringe tutti ad una maggiore consapevolezza. «Rimangono disponibili, in caso di necessità, posti letto di...