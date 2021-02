NEGLI ISTITUTI

BELLUNO Anche nelle scuole del Bellunese il numero dei contagi sta sensibilmente diminuendo. Tanto che il team Scuole del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti nel pomeriggio di ieri ha comunicato che in una settimana essi si sono dimezzati, scendendo rapidamente e drasticamente da 14 a 7. Attualmente le classi in carico al Dipartimento, tutte in isolamento domiciliare fiduciario, sono 7, a fronte di 14 di una settimana fa. Vuol dire che al loro interno vi è la presenza di almeno un positivo.

LE CLASSI

Cinque delle classi per cui è stato adottato il provvedimento appartengono alla scuola Primaria, cioè la scuola elementare, 2 invece sono classi della scuola media inferiore. In totale l'isolamento in questo momento interessa 97 fra bambini e ragazzi, 4 invece gli insegnanti. Dal 14 settembre 2020 ad oggi sono state prese in carico 580 classi. Sono dati sicuramente molto confortanti. Ma va sottolineato che, come ormai è stato ripetuto da tempo, i numeri comunicati oggi sono il frutto di scelte, e quindi di contagi e contatti avvenuti o non verificatisi due settimane or sono. Senz'altro importante è che siano uscite dalla classifica le scuole superiori. Esse, anche se fino alla scorsa settimana erano chiuse, avevano comunque registrato alcuni contagi legati alle attività laboratoriali attivate da alcuni Istituti, in particolare i Tecnici ed i Professionali. E sono proprio gli Istituti superiori l novità di questa settimana, la cui portata verrà quindi misurata fra 10-15 giorni. Da lunedì scorso infatti sono riprese le lezioni n presenza anche per gli studenti di questo ordine di scuole. Una ripresa al 50%, per il momento, cioè con solo la metà delle ragazze e dei ragazzi che seguono le lezioni in classe, l'altra metà ha continuato con la modalità della Dad (didattica a distanza). Ogni Istituto ha deciso autonomamente come formare i gruppi che si stanno alternando fra la presenza a scuola e le lezioni seguite davanti al computer di casa: alcune scuole hanno deciso di spezzare ogni settimana in due parti da tre giorni ciascuna, in altre invece l'alternanza è organizzata su base settimanale. Questa situazione, cioè la presenza a scuola del 50% degli studenti, si protrarrà sicuramente per altre due settimane. Così ha infatti previsto la Regione Veneto in accordo con l'Ufficio scolastico regionale.

LO STUDIO

Oltre alle verifiche parziali di settimana in settimana, al termine di questo periodo verrà realizzata un'analisi dei dati e dell'eventuale aumento dei contagi. E se tutto andrà bene la presenza a scuola verrà aumentata sino al 75%. Una situazione in divenire a cui si è adeguata e continuerà ad adeguarsi anche Dolomitibus con l'obiettivo di garantire che il trasporto degli studenti avvenga in piena sicurezza. Più precisamente, già dallo scorso mese di dicembre l'azienda aveva preparato due piani, messi a punto ed approvati in accordo con Prefettura, Provincia e Ufficio Scolastico Provinciale: il primo che sarebbe entrato in vigore con la presenza al 50% degli studenti, il secondo quando questa dovesse aumentare. Il progetto così definito mira al potenziamento del servizio con l'aggiunta di 18 autobus, steward e controlli a terra ed in particolare nei piazzali delle stazioni di Belluno e Feltre, l'aggiunta di 33 corse lungo le tratte che interessano gli studenti e l'ulteriore disponibilità di 5 autobus pronti ad intervenire in caso di affollamenti imprevisti. Ogni mattina essi sono pronti a Calalzo (per le direttrici Cortina, Longarone e Auronzo), Ponte nelle Alpi (Belluno e Longarone), Alpago (Belluno e Vittorio Veneto), Sedico (Belluno e Feltre), Feltre (Sedico, Cesiomaggiore, Fonzaso e Seren del Grappa). Ed in questo caso è il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Dario Scopel ad assicurare che il buon funzionamento del piano sarà verificato nelle prossime settimana.

Giovanni Santin

