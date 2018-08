Negli altri terminal italiani situazione a macchia di leopardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il biglietto da visita di un aeroporto è il park per la sosta breve che deve essere a ridosso di arrivi e partenze. Confrontando i quattro principali scali italiani, la situazione è varia.Al Marco Polo di Tessera si può sostare gratuitamente per soli 10 minuti, al Leonardo Da Vinci di Roma per 15 minuti, a Malpensa neanche per un minuto, a Linate c'è un'area (il P2 Executive ma più distante dall'aerostazione) dove si può sostare senza pagare fino a 20 minuti. Anni fa in laguna la sosta breve, nell'unico parcheggio ad essa destinato, era...