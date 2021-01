Un negazionista del Covid esprime il proprio pensiero nel peggiore dei modi: sfregiato il presepe realizzato dall'associazione IncontrArte che faceva bella vista di sé lungo le scalette che portano al centro storico della città di Feltre. «Covid, la più grande bugia del secolo per ridurre la popolazione. No mascherine, no vaccini». È la vergognosa scritta comparsa su un presepio di Feltre: in particolare, sulla raffigurazione della Natività curata da IncontrArte, un'associazione culturale feltrina composta da un nutrito gruppo di pittori e da un gruppo di lettori che organizza corsi di lettura espressiva, mostre e concorsi di pittura. Il presepe fu realizzato da questa associazione qualche anno fa e, ogni Natale, fa bella vista di se nel centro storico di Feltre. Lo scorso anno era stato allestito in piazzetta Trento e Trieste, quest'anno, invece, è stato allestito sotto il portico, all'inizio delle scalette vecchie che collegano il centro storico con i parcheggi di via Campo Giorgio. L'atto vandalico è stato fatto probabilmente nella notte dell'ultimo dell'anno o nei giorni seguenti. L'auspicio dell'associazione è che le telecamere presenti in zona possano aver ripreso l'autore del gesto. Numerose le manifestazioni di indignazione e di condanna del gesto.

Eleonora Scarton

