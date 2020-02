ALLARME RIENTRATO Ieri si era diffuso il timore che una donna si fosse ammalata, contagiata dal Covid-19, una volta tornata da Venezia dove aveva trascorso alcuni giorni al Carnevale. Fortunatamente gli esiti dei test effettuati sono stati negativi per cui la forte tosse e alcuni sintomi febbrili che aveva, erano legati ad una normale influenza. La storia si è diffusa dopo che la donna, lunedì sera, è scesa alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, da un treno proveniente da Venezia, dopo aver chiamato i sanitari perché, sentendosi male, temeva di essere stata contagiata. La signora, una romana, aveva prima telefonato al suo medico dopodiché, appunto, ha chiamato il numero 1500 (il numero verde attivato dal ministero della Sanità), facendo scattare il protocollo che l'ha condotta per le analisi all'ospedale di Careggi, l'azienda ospedaliero-universitaria che è il più grande ospedale policlinico di Firenze, e uno dei principali in Italia. Ieri, concluse le verifiche, il risultato del tampone messo a punto per individuare il nuovo coronavirus è stato negativo e dunque la donna, oltre ai sanitari, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Durante l'intervento a Firenze si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria ma la stazione ferroviaria è sempre rimasta regolarmente aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA