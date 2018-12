«Ne servirebbero quasi il doppio: senza contare i danni del maltempo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVINCIABELLUNO «Servirebbero almeno 30 milioni di euro per sistemare le strade provinciali. Ma le risorse non ci sono. Senza contare i danni causati dal maltempo. Considerando anche questi diventa addirittura arduo fare una valutazione economica complessiva». A parlare è Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno. Il punto della situazione è stato fatto nell'incontro organizzato a Treviso dall'Unione regionale delle Province per chiedere ai parlamentari eletti in Veneto di portare avanti una serie di emendamenti alla Legge di...