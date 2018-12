Ncc, slitta la norma Sugli investimenti scure da 5 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Salta dal maxi-emendamento la mini-riforma del settore Ncc (noleggio con conducente), che in queste ultime ore aveva infiammato gli animi sia della categoria interessata sia - per opposte ragioni - di quella dei tassisti. Il governo ha stralciato i commi in questione adducendo problemi di copertura, anche se in realtà la relazione tecnica per questa norma prevede un costo di appena un milione per l'istituzione di un archivio informatico. Dunque il problema è più verosimilmente politico. L'esecutivo per ora potrebbe cavarsela...