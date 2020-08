CROCIERE

MESTRE Le navi bianche potranno entrare in laguna se rispetteranno tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Governo e dalle norme internazionali per evitare i contagi da Covid-19. Su questo ieri al Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, riunito in Prefettura a Venezia, si sono detti tutti d'accordo, anche perché le compagnie armatoriali hanno già fatto sapere di aver utilizzato questi mesi di lockdown per organizzarsi al meglio e assicurare ai clienti una vacanza in totale sicurezza, protetti anche da eventuali contagi.

Sull'altra questione, ossia su dove far ormeggiare le navi e sul percorso che dovranno seguire, l'accordo non si è trovato. E alla fine la soluzione all'italiana è stata quella di decidere che si deciderà volta per volta: vale a dire che ogni qualvolta una compagnia farà richiesta di far entrare una propria nave a Venezia, il Comitato farà le valutazioni del caso, e si vedrà cosa rispondere in base al giorno previsto di arrivo e ad altri fattori.

Non è proprio il modo migliore di rassicurare i gruppi armatoriali che stanno tentando di ripartire dopo mesi di chiusura totale delle attività crocieristiche ma ieri non si è riusciti ad ottenere di più.

Il prefetto ha tenuto aperta l'ipotesi Marghera perché il ministero dei Trasporti gli aveva detto di indicare soluzioni alternative alla Marittima e al passaggio per il bacino di San Marco; la Capitaneria di porto non ha espresso un parere definitivo; tutti gli altri, dall'Autorità del sistema portuale dell'Adriatico settentrionale ai terminalisti, agli operatori, fino alle istituzioni locali, si sono espressi per utilizzare la Marittima e per il transito davanti a San Marco. Non in spregio al decreto Clini-Passera del 2012 ma semplicemente perché pensare di far attraccare le navi bianche alle banchine dei terminal commerciali di Marghera, in questa fase di Covid ancora presente, non è il massimo per la sicurezza, considerando che quelle banchine sono utilizzate anche per scaricare a caricare tra l'altro carbone, scarti di ferro e acciaio e via di seguito. In mancanza di un terminal attrezzato dove poter ospitare i passeggeri, insomma, si tratterebbe di farli sbarcare in mezzo alle fabbriche e portarli con i pullman fino alla Marittima.

Se ci si aggiunge che per quest'anno le navi da crociera si prevede saranno davvero poche, gli operatori portuali hanno sostenuto che sia meglio continuare ad utilizzare la Marittima, che è perfettamente attrezzata anche per garantire la sanificazione, e nel frattempo i tecnici veneziani e romani avranno il tempo di studiare la soluzione definitiva per evitare il bacino di San Marco e il canale della Giudecca, sperando che sia la volta buona e che non vadano persi, invece, altri anni oltre agli otto già buttati al vento.

La situazione operativa, come detto, non presenta problemi perché le compagnie delle navi più grandi non porteranno crociere a Venezia per tutto agosto: Msc non verrà proprio almeno fino al 31 ottobre, e di Costa fino al primo settembre non se ne parla. Rimangono le navi più piccole e, in effetti, le compagnie che posseggono quelle sotto alle 40 mila tonnellate di stazza (ovvero le navi alle quali il decreto Clini-Passera consente di passare per San Marco) hanno cominciato a contattare Vtp, la società Venezia terminal passeggeri, per prenotare qualche toccata per settembre e ottobre: ad occhio per l'autunno, dunque, si potrebbe trattare di una nave Costa la settimana e di qualche unità più piccola, che non salverebbero la stagione e non risolleverebbero la situazione economica degli operatori del porto ma darebbero almeno la speranza che per il 2021 le cose potranno migliorare.

