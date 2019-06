Navi, la Soprintendenza punta sul fuori tutte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAVENEZIA La stretta alla navigazione delle grandi navi in città non ha avuto il voto della Soprintendenza. Ieri l'ordinanza con i nuovi limiti per il transito dei colossi del mare tra San Nicolò e la Marittima è stata pubblicata dalla Capitaneria di Porto, e nelle premesse si scopre anche questo dettaglio, tutt'altro che secondario. Sullo sfondo infatti c'è lo scontro con il ministero dei Beni culturali che ha imposto il vincolo sul Bacino di San Marco e sul Canale della Giudecca proprio per allontanare le mega navi. Per questo,...