Navi, l'ira di Brugnaro su Toninelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Per fortuna stavolta non ci sono stati morti, ma non possiamo stare ad aspettare, dobbiamo spostare le navi» ha detto ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro accusando il ministro dei Trasporti e il suo Movimento 5 Stelle di «bloccare tutto. Ieri ho sentito il prof. Luigi D'Alpaos dire che non solo le navi da crociera ma anche quelle commerciali devono uscire dalla laguna. Questa è la gente che sta rovinando il Paese. Noi abbiamo indicato più volte qual è la soluzione», non certo Chioggia, o Malamocco, o il Lido «idee pessime senza...