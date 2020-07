GLI SCENARI

MESTRE Il Covid, scrivono nei social, si diffonde più facilmente a causa della rete 5G... Il Mose non funzionerà mai, scrivono sempre sui social e dicono in tanti a Venezia, perché ha una valanga di problemi. Se, però, si va a guardare da vicino questi problemi, si scopre che alcuni non lo sono e che altri rappresentano, a farla grande, il 5% del sistema. Questo significa che il restante 95% è a posto o comunque ha molte meno criticità, ma la percezione generale è che i commissari e il progettista stiano combattendo una battaglia immane per far funzionare un Mose nato male e cresciuto ancora peggio. Una percezione, però, in grado di bloccare il sollevamento delle paratoie, come avvenne alla vigilia dello scorso Natale quando una squadra di tecnici era pronta ad alzare le barriere di Treporti e forse anche del Lido per ridurre la portata dell'ennesima acqua alta della lunga serie seguita a quella eccezionale del 12 novembre ma alla fine, dopo ore di attesa, non se ne fece nulla.

Indecisioni, mancanza di coordinamento, troppe voci in capitolo, il monito di alcuni sui danni che potrebbe provocare un sollevamento parziale quando l'opera non è ancora stata completata, tanto che dieci giorni dopo il commissario sblocca cantieri del Mose, Elisabetta Spitz, davanti al tavolo in Prefettura con i tanti soggetti coinvolti nella salvaguardia di Venezia, si impegnò a far entrare in funzione l'opera, anche se non ancora completata al 100%, a partire dallo scorso giugno in caso di nuova emergenza acqua alta. La prova generale di venerdì scorso è parte integrante di questo processo, ora manca quella in presenza di acqua alta.

CRITICHE E CRITICITA'

Quali sono, dunque, le criticità che, invece, metterebbero a rischio queste prove e il funzionamento del Mose? Non sono poche perché comprendono pericoli al personale, alle strutture e alle opere elettromeccaniche a causa di mancanza di tecnici formati, corrosione degli steli e delle vernici, interruzione delle prove per mancanza di energia elettrica, numero insufficiente di compressori, mancanza di impianto antincendio e di impianto di condizionamento dell'aria, di ascensori, di impianto elettronico di attuazione dei dispositivi. Una per tutte è la criticità della sabbia che, credenza comune, si deposita tra le cerniere e impedisce la manovra in sicurezza delle paratoie. E giù una marea di critiche che richiamano addirittura la vendetta della natura contro il Mose che la deturpa, e contro gli sprechi che, ai 6 miliardi spesi finora, aggiungono milioni per rimuovere tutta questa sabbia e consentire alla paratoie di alzarsi e, soprattutto, tornare ad abbassarsi senza rimanere bloccate. Se, però, è vero che il problema della sabbia interessa solo 4 paratoie (a Treporti) sulle 78 totali (il famoso 5% del tutto), il costo di manutenzione sarà molto limitato, ma oltretutto, per alcuni tecnici che hanno lavorato al sistema sin dall'avvio dei lavori, il difetto sarà anche facilmente risolvibile sistemando gli ammortizzatori in gomma delle paratoie e copiando gli olandesi che, già da tempo, utilizzano piccoli e poco costosi mezzi navali aspira-sabbia.

L'ESEMPIO OLANDESE

Forse dai Paesi Bassi bisognerebbe copiare anche qualcos'altro dato che, dopo la disastrosa inondazione del 1953 causata dal Mare del Nord, con la costruzione delle barriere mobili e delle dighe del programma Delta sono diventati i più protetti del mondo. In fondo quel disastro ha preceduto l'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966, l'aqua granda, di soli 13 anni: loro, però, si sono messi al sicuro già da tempo e intervengono continuamente per migliorare il sistema e consentire alle future generazioni di continuare a vivere e lavorare anche se il livello del mare continua ad aumentare e il suolo ad abbassarsi; a Venezia, invece, si stanno ancora nominando commissari su commissari e costituendo cabine di regia, mentre le acque alte sono sempre più alte e sempre più frequenti. In Olanda hanno un solo programma, che si chiama Delta, che ha l'obiettivo di proteggere i Paesi Bassi dalle inondazioni e garantire un approvvigionamento sufficiente di acqua dolce, intervenendo sul presente e preparandosi per il futuro. Vi partecipano tutti: governo nazionale, autorità provinciali e municipali e dei consigli idrici, organizzazioni della società civile e la comunità imprenditoriale, e quando si decide (tempestivamente), tutti collaborano come fossero un sol uomo.

