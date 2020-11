CONSIGLIO COMUNALE

VENEZIA È stato bello vedere la scorsa settimana il Consiglio unito sulla richiesta al Governo di un cospicuo rifinanziamento della Legge speciale (150 milioni) e di richiesta urgente del Comitatone. La volontà di lavorare insieme per il bene della città si è sciolta ieri come neve al sole, quando sul tema della portualità sono state portate tre mozioni differenti e si è tornati al muro contro muro esprimendo quindi documenti approvati solo da chi li aveva proposti.

OCCASIONE PERSA

Peccato, perché nelle linee generali la condivisione era ampia ma c'era discordanza totale sul tema dello scavo dei canali portuali e soprattutto sulla soluzione di Marghera come nuova sede della stazione passeggeri per le navi più grandi. E poi, la partita dell'Autorità per la gestione della laguna, che il sindaco Luigi Brugnaro contesta per le modalità di nascita (il famoso decreto Covid emanato a Ferragosto) e soprattutto di governance, dal momento che è un organo dello Stato in cui gli Enti territoriali hanno poca voce in capitolo. Pretendere dalla minoranza in cui siedono le forze di Governo (tra cui il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta) il disconoscimento delle scelte di palazzo Chigi era forse troppo. Ma questo, Brugnaro lo sapeva ed è andato avanti.

LO SFOGO

Poi, alla fine del voto (24-12 più un astenuto), il sanguigno sindaco si è sfogato: «Avete fatto due mozioni una più vuota dell'altra e ai 5 stelle dico che avete un totale vuoto di idee. State buttando la vostra dignità. E poi c'è qualche fanatico che continua a voler dire che le navi devono andare in mare. Ma non siete veneziani Doc, ma dove xe el Doc!. Noi ci prendiamo la responsabilità, voi dell'opposizione siete servi dei partiti di Roma e basta».

Brugnaro ha trovato sponda tra l'opposizione nel voto di Stefano Zecchi, ma per gli altri ha risposto Gianfranco Bettin: «Il sindaco ha perso un'altra occasione per confrontarsi democraticamente. Quando non si sa cosa dire si esce dalla politica e la si butta sulle offese».

«Non accetto l'offesa personale», ha aggiunto la pentastellata Sara Visman. E ancora: «Il sindaco la smetta di descrivere in modo caricaturale le alternative. Nei maggiori porti italiani, le navi ormeggiano in mare» (Marco Gasparinetti, Terra e Acqua 2020).

Eppure, sulla carta le posizioni di maggioranza e gran parte dell'opposizione non erano così distanti e c'è chi ha provato a chiedere di fare un documento unico. Ma cosa conteneva questo documento? Intanto chiede che al Comitatone sia portato il tema del porto, con il dragaggio dei canali (ancora fermo al palo nonostante le promesse) , conca di navigazione, stazione crociere a Marghera, adeguamento del canale Vittorio Emanuele e mantenimento della Marittima. E poi una serie di inviti a cambiare la gestione del Mose e la nuova Autorità rendendola più vicina al territorio.

I COMMENTI

«Nel documento di maggioranza ci sono questioni condivise come il no al passaggio per San Marco - ha detto Baretta - e altre che ci dividono come il no all'Agenzia. Gli attacchi strumentali al governo, il rifiuto di collaborare con l'Autorità per la laguna sono serviti a giustificare la non volontà a procedere insieme. Le prediche sull'unità servono solo a fare propaganda in un'eterna campagna elettorale. Fino a quando durerà questo modo di gestire la città? La mozione di minoranza aveva una prospettiva più ampia e allargava la necessità di intervento anche ad altri settori produttivi come il commercio e l'artigianato».

Giovanni Andrea Martini (No a Marghera e comunque richiederebbe altri 8 anni) aveva presentato una mozione, firmata solo da Bettin e Visman che sono stati poi i soli ad averla votata.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA