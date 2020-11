SALUTE

UDINE Porte chiuse e citofoni da suonare per provare a entrare. Le visite in ospedale ai pazienti da parte dei familiari in era Covid 19 sono limitate e sotto stretta sorveglianza.

A prendersi cura dei ricoverati sono medici e infermieri che fanno anche le veci di volti e voci care. Per evitare il rischio di contagi, questa è una regola che va rispettata. Ma grazie all'impegno degli stessi operatori, mamme e papà possono continuare a tenere la mano ai piccoli nati prematuri ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santa Maria della Misericordia di Udine, un caso quasi unico tra gli ospedali italiani.

Nella giornata mondiale del prematuro ne nasce uno su dieci i genitori di questi piccoli pazienti dicono grazie agli operatori che consentono di rimanere accanto ai figli e lo fanno per voce dell'Associazione Il Paese di Lilliput.

«Nonostante la situazione emergenziale in corso, nella terapia intensiva del reparto neonatale di Udine, come accade in pochi posti in Italia, è attualmente ancora permessa la vicinanza del genitore al figlio, nonché la presenza 24 ore su 24 in reparto, seppur in modo alternato tra padre e madre» spiega la presidente Sabrina Vicario, sottolineando l'importanza di aver compreso i bisogni dei genitori pur in un momento delicato all'interno delle strutture sanitarie. «Grazie dicono madri e padri - per aver ricercato e trovato un equilibrio tra la prudenza dettata dalla prevenzione della diffusione della malattia e la necessità di essere considerati genitori, non semplici visitatori, ma collaboratori di un progetto terapeutico che non può concretizzarsi senza delle solide componenti affettive, da incoraggiare fin dal primo giorno di vita del figlio».

ALCUNE CIFRE

Negli ultimi anni, nel reparto di terapia intensiva e patologia neonatale del Santa Maria della Misericordia sono stati ricoverati quasi 1.000 bambini prematuri e quasi la metà nati prima della trentaduesima settimana di gestazione.

Piccoli che imparano a lottare già dalla nascita ma che dimostrano tenacia. dato che la percentuale di sopravvivenza dei nati pre termine ricoverati a Udine è stata del 95%. Un reparto, quello udinese, altamente specialistico, con elevate risorse tecnologiche per garantire la massima assistenza per tutti i problemi che riguardano la nascita prematura. Un'assistenza, insomma, a tutto campo, che come aspetto fondamentale comprende anche il sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti; i genitori di un bambino prematuro sono spesso in difficoltà nella gestione emotiva di momenti in cui la salute del figlio è incerta e hanno bisogno di un aiuto e di una guida.

«Il reparto di terapia intensiva neonatale sostiene Vicario - è il luogo di incontro tra le competenze tecniche e umane degli operatori sanitari e i genitori in cerca di supporto e di fiducia nelle proprie capacità. Nella giornata del prematuro vogliamo ringraziare gli operatori che con la loro dedizione hanno traghettato i nostri piccoli cuccioli da un porto ipertecnologico alle nostre braccia».

Lisa Zancaner

