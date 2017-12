Natale, un pranzo per i 700 invisibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOBILITAZIONEPADOVA Senzatetto, ma anche persone che soffrono in ospedale, famiglie travolte dalla crisi economiche e persone che cercano un conforto psicologico. È per loro che a Padova si accende il natakle della solidarietà.LUOGHI SIMBOLOSono 700 le persone che verranno ospitate a pranzo il 25 dicembre dalla Comunità di Sant'Egidio, in due luoghi simbolo: la chiesa dell'Immacolata di via Belzoni e la sala dello Studio teologico della Basilica di Sant'Antonio. Alle 13 la parrocchiale di via Belzoni accoglierà gli ospiti, un luogo che...