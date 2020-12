Sono state 765 le persone sottoposte a controllo tra il 24 dicembre e il giorno di Natale nella Marca nell'ambito delle verifiche interforze disposte dalla Prefettura per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid. Nei due giorni festivi in cui era in vigore la zona rossa nel Trevigiano i pattugliamenti da parte delle forze dell'ordine sono stati capillari, ma i cittadini hanno dimostrato in generale un buon rispetto delle regole. Dei 433 identificati la vigilia e dei 332 il giorno di Natale, solo sei sono stati multati, cinque dei quali il 25 dicembre, perché scoperti fuori casa senza una valida motivazione di necessità o urgenza. Nessuna denuncia penale invece previsto per coloro che sono positivi al virus o sottoposti alla quarantena obbligatoria e che vengano sorpresi al di fuori della propria abitazione. Delle poche attività commerciali a cui era consentita l'apertura, sono state 103 quelle che hanno ricevuto controlli, 62 la vigilia e 41a Natale. Anche in questo caso non si sono registrate trasgressioni: nessuna multa è stata comminata ai titolari e nessuna attività è stata sottoposta a chiusura. Il giorno di Santo Stefano invece un bar di Salgareda era stato sanzionato poiché un cliente era stato sorpreso a consumare un caffè al banco quando era consentito il solo asporto e anche l'avventore era stato multato. La Marca è stata in Veneto la terza provincia per mole di controlli, dopo Verona (1.996) e Padova (1.083).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA