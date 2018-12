Natale con i fiocchi: si scia ovunque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MONTAGNABELLUNO Un Natale con i fiocchi per gli appassionati di sci sui comprensori bellunesi. Grazie alle temperature rigide dell'ultimo periodo, gli operatori delle varie stazioni invernali hanno potuto far girare a pieno regime gli impianti di innevamento artificiale. Complessivamente, sulle 4 aree sciistiche bellunesi del DolomitiSuperski Cortina, Arabba/Marmolada, Ski Civetta e Falcade/San Pellegrino, già da oggi saranno a disposizione degli sciatori 200 chilometri di tracciati. LA RINASCITAL'altra bella notizia è che il Nevegal...