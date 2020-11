LA STORIA

MESTRE Nascere prematuri e in epoca Covid: in Terapia intensiva neonatale all'Angelo le porte sono sempre aperte ai genitori grazie a tamponi, igiene e distanziamento. E con il contributo delle associazioni, alle mamme in isolamento o in quarantena corrono in aiuto i tiralatte monouso, le polaroid per le foto, le bamboline con l'odore della mamma e un frigo per la conservazione del latte.

Cinquanta mamme di bimbi nati prematuri sono state ieri sera in teleconferenza con il reparto: testimonianze, figli cresciuti, gioie, timori, dubbi, risposte e festeggiamenti a distanza in occasione della Giornata mondiale della prematurità. «Abbiamo raccontato a mamme e papà come la nostra Terapia intensiva neonatale ha affrontato questo periodo difficile della pandemia, garantendo la sicurezza di operatori, bambini e genitori da un lato, ma salvaguardando dall'altro le buone pratiche per la protezione della relazione genitore-bambino, offrendo la cura individualizzata e centrata sulla famiglia che da sempre ci contraddistingue» spiega il primario, Paola Cavicchioli.

Su circa duemila nati ogni anno all'ospedale dell'Angelo, duecento sono i ricoveri in Terapia intensiva neonatale. Un bambino su dieci, ricalcando la media nazionale, nasce prima del tempo e ha bisogno di cure per assicurargli un corretto sviluppo psicofisico. «Quando i bimbi nascono prima, il loro cervello non è ancora arrivato alla completa maturazione - dice Cavicchioli - Accanto al lavoro intenso degli operatori sanitari, essenziale è in questo processo la presenza del genitore, che in questo caso io definisco il vero curante».

