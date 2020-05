UNIVERSITÀ

VENEZIA Le Università Ca' Foscari e Iuav di Venezia, l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di musica Benedetto Marcello con l'impegno del Comune e della Città Metropolitana, hanno dato vita a Study in Venice allo scopo di promuovere Venezia come polo internazionale di eccellenza dell'educazione superiore.

Oltre a proporre percorsi formativi interdisciplinari rivolti a studenti internazionali e delle quattro istituzioni, nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso e della grave crisi che il settore del turismo sta e dovrà affrontare, Study in Venice si prefigge di attuare un progetto di residenzialità finalizzato alla locazione agli studenti di immobili nel centro storico altrimenti destinati ad affittanza turistica. Il protocollo recentemente firmato dall'università Iuav, con il Comune e l'Abbav (la più importante associazione di bed and breakfest in Veneto), aprirebbe agli studenti le porte di quelle dimore finora riservate ai soli turisti. Una soluzione che sembrerebbe la quadratura del cerchio: i proprietari riavrebbero le loro entrate, magari inferiori alle precedenti, e gli studenti non dovrebbero più dannarsi per trovare un posto letto nel centro storico. Ma è proprio così?

«Certo, ogni iniziativa che vada contro la monocultura turistico alberghiera che soffoca Venezia è benvenuta afferma Antonio Tripodi, componente del Senato accademico di Ca' Foscari -. È però evidente che sostituire i turisti con studenti per un anno o per un periodo evidentemente circoscritto e corrispondente al momento della crisi da Covid-19, non può essere una soluzione al problema di Venezia intesa come città, perlomeno nell'accezione che questo termine ha avuto nella civiltà europea». Per il professor Tripodi una proposta credibile dovrebbe focalizzarsi su altri contenuti, oltre a venire incontro a un settore, tra l'altro, fiscalmente parassitario.

«Dovrebbe inserirsi spiega ancora - in una proposta incisiva per la città di Venezia volta a rilanciare attività produttive e creative, a ripopolare la città di giovani e di lavoratori, a superare l'ottica di Venezia come una merce da quantificare secondo la logica del mercato per essere venduta e comprata. Se si attivano anche le misure per farli restare, e per far restare nel centro storico molti di quelli che vi lavorano, la città storica verrebbe animata da nuove energie, idee, e soprattutto progetti per il futuro».

Proprio per questo Study in Venice si occuperà di indagare l'effettiva domanda e i bisogni della popolazione studentesca delle quattro istituzioni che si aggira attorno alle 30.000 unità, iniziando da due questionari anonimi pubblicati sul sito www.studyinvenice.it; uno rivolto a studenti già iscritti (https://www.studyinvenice.it/SIV_QASI.html) ed un secondo rivolto a quanti intendano studiare a Venezia a partire dal prossimo anno accademico (https://www.studyinvenice.it/SIV_QANS.html). (d.gh.)

