L'INIZIATIVAPADOVA Una carta regalo come quelle proposte delle grandi catene. Ma che non si usa nei colossi delle vendite. A Natale compra padovano è la tessera regalo che permette di acquistare i prodotti delle aziende agricole locali, i prodotti del territorio a chilometro zero, facendo del bene all'economia locale.«La gift card del valore di 30 euro ha spiegato Fabio Bui, presidente della Provincia può essere acquistata online sul sito...