ERACLEA(g.bab.) Nasce Eraclea in Movimento. Si tratta dell'associazione istituita dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, che già dopo l'ondata di arresti del febbraio 2019 si erano organizzati nel litorale. Ora la nascita del nuovo sodalizio, con la possibilità di partecipare alle prossime Amministrative. «Subito dopo gli arresti spiega Antonio Lunardelli - Jesolo in Movimento, al cui interno partecipano anche attivisti di Eraclea, ha approfondito fin da subito il tema delle mafie organizzando un incontro pubblico a Ca' Manetti molto partecipato. Il prosieguo delle indagini e delle prime udienze sta delineando una grave situazione di malaffare che si è venuta a creare nel tessuto sociale di una città composta da tantissime persone oneste e laboriose, tantissimi cittadini che non meritano certamente di essere additati o classificati in modi diversi che persone per bene e di sani principi». Per questo si è pensato quindi di valutare l'opportunità di partecipare con una propria lista alle prossime amministrative. «Non essendoci il tempo materiale aggiunge Lunardelli - per presentare una lista elettorale del M5S, perché devono essere espletate una serie di pratiche dal Movimento nazionale, si è deciso di costituire anche ad Eraclea un'associazione politico-culturale. Prima di decidere se partecipare a queste elezioni ci saranno degli incontri con i cittadini al fine di verificare se questa decisione potrà avere o meno dei consensi».

