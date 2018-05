Napolitano dimesso dall'ospedale passa in un centro di riabilitazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA Ha voluto salutare l'intero staff che l'ha seguito in questi 28 giorni. Ha ringraziato medici e infermieri che si sono presi cura di lui durante il ricovero e poi è tornato a casa in vista della terapia riabilitativa. Ad un mese dall'intervento al cuore, il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, 92 anni, lascia l'ospedale San Camillo di Roma. Ieri mattina, intorno alle 10, ha fatto ritorno a casa, «sorridente e lucido», come lo descrive chi lo ha incontrato. «Seguirò con cura le vostre...