Napoli e Palermo aprono alla Sea Watch E l'Ue chiede ai 27 di ripartirsi i profughi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Durante il tredicesimo giorno in mare, a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca che ha salvato 32 migranti, viene recapitata la lettera del sindaco di Napoli. Luigi de Magistris mette a disposizione il porto per lo sbarco e riaccende la polemica con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo l'appoggio al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando - anche lui ha annunciato l'apertura del porto siciliano -, nella decisione di non applicare la parte del decreto sicurezza che vieta l'iscrizione all'anagrafe per i...