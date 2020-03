Moratoria Crediti Coronavirus: Sparkasse, Volksbank e Raiffeisen aderiscono a convenzione Abi (Associazione Bancaria Italiana) e dalle Associazioni di impresa. Le nuove moratorie sono già operative per tutta l'Italia. «Dopo aver lanciato la settimana scorsa a livello locale una moratoria per famiglie e imprese - spiegano gli istituti di credito - ora partecipiamo anche all'iniziativa dell'Abi, ampliando in tal modo la possibilità di sostegno ed offrendo pertanto ai propri clienti più modalità per richiedere una moratoria». Con l'adesione all'Accordo è previsto il sostegno alle micro, piccole e medie imprese in difficoltà a causa dall'emergenza sanitaria Covid-19. L'accordo Abiprevede la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento di finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle imprese in bonis. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile ai finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari a 270 giorni.

