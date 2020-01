Asamoah sarà assente, ma a Udine domenica torneranno due ex giocatori rimasti nel cuore e nella storia dell'Udinese, scovati quasi dal nulla e diventati protagonisti del calcio europeo. A parlarne è Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese: «Domenica sarà più acclamato Alexis Sanchez, perché è un giocatore più appariscente e che ha giocato in Friuli qualche anno di più; al pubblico friulano farà piacere rivederlo in campo, ma io ricordo con piacere Handanovic. Aveva 18 anni quando lo abbiamo preso dal Domzale; lo avevo visto a Longarone con la nazionale slovena che giocava contro l'Italia e mi aveva subito colpito. Mi piacque per stile, fisico e tecnica nel gioco con la palla, quella che ora è diventata una caratteristica fondamentale per il portiere moderno. Già all'epoca era un professionista e un ragazzo straordinario. Resta uno dei migliori d'Italia. Sanchez arrivò da puro sconosciuto, come spesso succede qui a Udine e Guidolin fece la giusta mossa di metterlo più vicino alla porta. Ora è indietro dal punto di vista fisico, ma va atteso. Sero che si svegli presto, anche se magari non domenica, perché se lo fa contro di noi, sono dolori. Musso per me è il nuovo Handanovic, anche se deve migliorarec. Anche De Paul arriverà a grandi livelli, deve convincersi di essere forte e diventerà un campione».

Giovampietro a pagina XIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA