Musolino: «È la dimostrazione che la sicurezza è al primo posto»

IL COMMENTOVENEZIA La sicurezza è al top. Questo ricava Pino Musolino, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale, dall'avaria che ieri pomeriggio ha colpito una nave da crociera in canale della Giudecca. Neanche una delle più grandi anzi, tutto sommato, una nave piccola ma troppo vecchia e per questo è tra quelle che sono destinate a non poter più entrare in laguna. Mentre, invece, entreranno navi molto più grandi ma anche molto più moderne e quindi più sicure e meno inquinanti. Non a caso Musolino...