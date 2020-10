LE PREOCCUPAZIONI

VENEZIA Piena condivisione delle ragioni dello sciopero dei lavoratori portuali da parte del commissario dell'Autorità di sistema, Pino Musolino, il quale ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa perché, l'azione combinata dei rappresentanti di Città metropolitana e Regione che hanno portato alla sua decadenza da presidente hanno influito nell'efficacia delle contromisure, come da lui denunciato fin dall'inizio.

«Condividiamo le preoccupazioni espresse da tutta la comunità - commenta Musolino - così come comprendiamo il momento di particolare difficoltà delle imprese e dei lavoratori. Abbiamo cercato, fin da subito, di fornire sostegni economici concreti ai lavoratori tanto di Venezia quanto di Chioggia, ricorrendo alla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni demaniali fino al 30 settembre. È chiaro che il commissariamento dell'Ente, provocato da scelte incomprensibili, a fronte del parere del Mit che ha certificato la piena regolarità e solidità del bilancio, rende l'azione della Istituzione portuale molto più difficile e farraginosa. A partire ad esempio dal rinnovo delle concessioni, tema sul quale l'Ente, nel pieno dei propri poteri, stava lavorando per tempo ed aveva condiviso il 04 giugno 2020, nelle linee e strategie essenziali, anche tutti i rappresentanti di categoria. Sarebbe stato meglio - prosegue - per il bene dei porti di Venezia e Chioggia, non doversi accollare in piena emergenza anche una crisi istituzionale, che non ha ragione d'essere tecnicamente ma che altri scientemente hanno avvallato. In questo senso mi auguro che la Comunità Portuale e quindi anche le sigle sindacali sapranno chiedere risposte concrete e spiegazioni tanto a livello nazionale, quanto a livello regionale e locale».

Musolino poi ricorda come, per quanto attiene allo scavo dei canali di grande navigazione, l'ente si sia adoperato per risolvere le storture connesse ai costi fuori mercato del conferimento dei materiali di escavo individuando siti di stoccaggio adeguati, ricorrendo, per il tramite di specifici accordi e mettendo a bilancio oltre 25 milioni di euro. Ai quali - fanno notare dal Porto - si aggiungono da agosto 26 milioni del Ministero che saranno utilizzati per per proseguire le attività di dragaggio e porre rimedio all'inutilizzabilità attuale del Molo Sali quale sito di conferimento. Queste azioni hanno già portato allo sblocco dell'escavo del Canale Malamocco-Marghera e del Canale Industriale Ovest di Porto Marghera e alla possibilità di conferire da subito oltre 500mila metri cubi di fanghi all'Isola delle Tresse.

Musolino rivendica poi di aver formulato la proposta per le crociere a novembre 2017 con Comune e Regione, che da allora attendono una valutazione da parte del Comitatone. Altre proposte sono state formulate per salvaguardare la continuità del lavoro in seguito all'attivazione del Mose, con un capitolo a parte che riguarda l'inutilizzabilità attuale della conca di navigazione. Una struttura nata sbagliata.

Intanto, come commissario, Musolino ha approvato il bilancio dell'Autorità per il 2019. Quel bilancio che era stato bloccato durante l'estate da Cità metropolitana e Regione. Dopo questo atto formale, ieri è stato approvato l'escavo del Canale Malamocco-Marghera nel tratto compreso fra il Bacino di evoluzione 3 e San Leonardo. Infine alle società Ve.port S.r.l., Gm Service S.r.l. e Geodem-Ambiente S.r.l. è stato comunicato della possibilità di avvalersi di una proroga di un anno per l'esercizio delle loro attività. (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA