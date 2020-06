L'INIZIATIVA

PADOVA Un'estate divertente, ma nello stesso tempo educativa: anche quest'anno il Museo della Medicina di Padova offre settimane piene di giochi, esperimenti e laboratori. Nove settimane di attività giornaliere (dal 22 giugno all'11 settembre) legate alla scienza e alla cultura per quattro gruppi di bambini che abbiano frequentato la scuola primaria (dalla I alla V), ciascuno con sette componenti e seguito da un educatore di riferimento: ecco il piano del Musme per offrire ai ragazzi un'estate piena di giochi, esperimenti e laboratori divertenti e in sicurezza. I laboratori verranno replicati in maniera consecutiva ogni tre settimane. Le attività iniziano per due gruppi alle 8.30 e per due gruppi alle 9. Il pranzo è fornito dalla mensa Forcellini alle 12.30 e alle 13. La giornata termina alle 16 per i primi due gruppi e mezz'ora dopo per gli altri due.

IL SERVIZIO

In caso di richiesta in fase di iscrizione si valuterà anche quest'anno l'organizzazione del servizio pedibus da piazzale Ponte Corvo. Durante la giornata si alterneranno delle attività di gioco e laboratorio per esplorare insieme il mondo del corpo umano e i temi della salute e della scienza, non tralasciando la creatività. Il pomeriggio, un'ora sarà dedicata allo svolgimento dei compiti. Ogni gruppo avrà un'aula e dei bagni dedicati in modo da rispettare le norme igieniche imposte e controllare il ricambio di aria. Anche gli spazi del pranzo saranno separati. Lo spazio del chiostro verrà ripartito e utilizzato dai gruppi in differenti momenti della giornata.

I CONTROLLI

Prima dell' ingresso verranno seguite le fasi di accertamento dello stato di salute. Sarà richiesta la collaborazione e la puntualità da parte delle famiglie, sicuri che sarà divertente fare insieme anche queste procedure, necessarie per la salute di tutti.

IL PROGRAMMA

Tra le numerose iniziative del Musme, che la settimana scorsa ha compiuto 5 anni di vita, ricordiamo in particolare: Io non me la fumo, il progetto dedicato alle scuole con l'Avatar che spiega ai ragazzi i danni delle sigarette tradizionali ed elettroniche, Viver sano Alimentazione e salute, e Mondo Vaccini, gli exhibit realizzati con Fondazione Veronesi. Inoltre, di particolare rilevanza, Sport, tecnologia e disabilità, l'installazione dedicata ai tre meravigliosi campioni paralimpici Martina Caironi, Bebe Vio e Alex Zanardi, che hanno deciso di esporsi al Museo mettendo a disposizione i supporti con cui hanno vinto gare di livello mondiale per comunicare il concetto dello sport come veicolo e medicina per il superamento di ogni barriera, per una visione inclusiva della società, che dia valore alle persone, alla loro volontà e resilienza.

Il Musme ha raggiunto finora 185 mila visitatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, 50mila solo nel 2019, e 2471 scolaresche. Numeri in costante ascesa, se non si fossero bloccati, come in tutte le altre realtà nazionali, a causa della pandemia.

F.Capp.

