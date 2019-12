MUSILE

Una castagnata per ricordare Domenico e per aiutare la sua famiglia. L'iniziativa è degli amici del 43enne deceduto tragicamente in un incidente stradale avvenuto martedì 10 dicembre in località Prà di Levada, nel comune di Ceggia. Si terrà domenica, dalle 9, davanti al negozio di frutta e verdura di Domenico Piccolo, Il Pomid'Oro, in pieno centro del paese. Nato in Belgio, trasferitosi con la famiglia a Mammola, piccolo comune della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria, da anni, ormai, abitava nel Veneto Orientale. Con la compagna Eleonora Ambrosin e la figlia dodicenne di lei, risiedeva in località Fossà di San Donà di Piave. La sua professione lo aveva visto per anni nell'ambito del commercio di frutta e verdura; negli ultimi tempi aveva gestito una attività a Pramaggiore, nel Portogruarese. Finchè, poco più di un anno fa, era entrato in contatto con la famiglia Striuli, che per 54 anni aveva gestito il negozio di frutta e verdura in pieno centro a Musile. Martedì sera stava rientrando da Ceggia quando, con la sua Golf, è uscito di strada; la vettura ha sbattuto contro un platano ed è finita, ribaltata, dentro il fossato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso il paese. Ora gli amici hanno deciso di organizzare questa iniziativa per domenica mattina. Il ricavato sarà consegnato alla famiglia. (F.Cib.)

