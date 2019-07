MUSILE Erano fidanzati da cinque anni e hanno condiviso fino all'ultimo istante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSILEErano fidanzati da cinque anni e hanno condiviso fino all'ultimo istante della loro vita. La scomparsa di Eleonora Frasson e Leonardo Girardi ha scosso Musile, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità.IL PRESENTIMENTOEleonora lascia il padre Luca, la madre Letizia Bellese, il fratello maggiore Thomas, apprezzato nel Sandonatese anche per le sue capacità professionali come grafico, le nonne Nirvana Striuli e Lina Granzotto. La madre ieri notte ha avuto un presentimento della tragedia, come solo una mamma può percepire. «Mia...