LA PROGRAMMAZIONE

TREVISO Il teatro Comunale sta lavorando per la ripartenza. Su più fronti. La prima mossa prevede di portare la musica nelle piazze cittadine già da fine giugno-luglio. Qualcosa di qualità ma di piccole dimensioni. Come un concerto pianistico con voce recitante.

La seconda convinzione è che il teatro riaprirà a qualsiasi costo, anche se al suo interno potranno accedervi solo 200 spettatori contro i 700 di prima del Covid. «Il cartellone sarà aggiustato, ma si riparte» assicura il direttore del Del Monaco, Stefano Canazza. E la terza idea è quella di fare leva sull'online per allargare la platea di utenti e consentire così al teatro di fare proposte di qualità.

SIAMO VIVI E VICINI ALLA GENTE

«Vogliamo far capire alla città che il teatro è vivo e pronto a ripartire. In estate potremmo puntare su qualche spettacolo in centro, magari i piazza dei Signori, dove possiamo allestire poltroncine perfettamente distanziate per grandi numeri, fino a 1000 posti se i concerti sono all'aperto» spiega Canazza. A soffrire di più sarà l'opera. Le tre serate in cartellone previste ad ottobre, novembre e dicembre, saranno cancellate. Niente Boheme e niente Don Pasquale. Un punto interrogativo rimane per Così fan tutte. «È importante dare il segnale che la cultura, dopo il lockdown, è pronta a ripartire».

GLI ALCUNI

Dal teatro per i più grandi a quello per i piccini. Gli Alcuni hanno già portato in Comune la loro proposta per animare l'estate dei bambini, da giugno fino a settembre, con l'interruzione del Ferragosto. Ma se fino all'anno scorso gli spettacoli erano concepiti per 300-350 bimbi adesso, al massimo, potranno entrarne 160. «Chiediamo un aiuto al Comune altrimenti la nostra rassegna, al mercoledì e alla domenica, verrà per forza di cose decurtata» sottolinea Francesco Manfio, degli Alcuni.

ASOLO MUSICA

Chi ha già le idee chiare è Federico Pupo, direttore di Asolo Musica. «Siamo pronti a partire con la rassegna di musica nei musei. Una tradizione dell'estate trevigiana che si terrà, come sempre, a Santa Caterina» assicura il direttore. La data? Probabilmente il 25 giugno. «A causa del distanziamento perderemo 50 posti. Non ci cambia la vita. Si può fare» scandisce Pupo. Salta, invece, il Festival chitarristico previsto da maggio a giugno. Mentyre è confermato il festival organistico. Le chiese che accoglieranno il pubblico non sono però state ancora individuate.

Infine, la settima stagione concertistica di musica antica, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche,in programma fra gennaio e giugno ha tenuto 2 concerti. Gli altri 4, sospesi a causa dell'emergenza Covid, saranno recuperati a partire da settembre. La Barca da Venetia per Padova (con Ensemble Musica in casa Cozzi e la Compagnia Teatro d'Arte Spresiano) e si terrà a Casa Cozzi. Sempre in settembre si terrà a Santa Caterina il concerto Il più bel libro illustrato del mondo. Treviso e il sogno d'amore di Polifilo (con l'Ensemble Kalicantus). Gli altri due rimanenti: The Aspern Papers (con Francesca Paola Geretto, soprano, e Stefano Trevisi, pianoforte) e De là da l'acqua. Villotte, frottole, barzellette tra il XV e il XVI secolo (con Anonima Frottolisti e con Tripudiantes Dovarensis) si terranno in autunno nella chiesa di San Teonisto. «Abbiamo voluto recuperare l'intero programma non soltanto per venire incontro alle esigenze del nostro pubblico ma come forma di solidarietà verso i musicisti che sono rimasti fermi per mesi» dice Stefano Trevisi, direttore artistico del progetto Musica antica di Fondazione Benetton.

