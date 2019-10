Musica e teatro a Mestre per ricordare le vittime dell'immigrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Appuntamento oggi dalle 18 alle 20 in piazzetta Matter a Mestre con i ragazzi rifugiati e italiani del gruppo Kaira Dorò che frequentano la Casa di Amadou di Marghera: attraverso la musica e il teatro racconteranno le loro esperienze di viaggio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, che si celebra il 3 ottobre in ricordo del grave incidente marittimo del 2013 al largo delle coste di Lampedusa nel quale persero la vita 368 persone. Attraverso l'uso del corpo e della voce e con il supporto di alcuni...