Musica e fuochi: festa in Prato per 60 mila

LO SPETTACOLOPADOVA In sessantamila per salutare il nuovo anno, ballare e assistere allo spettacolo pirotecnico. Una folla eterogenea, fatta di giovani e meno giovani, ha scelto il Prato per trascorrere l'ultima notte dell'anno. La serata è cominciata alle nove per chiudersi alle 2 di notte: tutto è filato liscio, anche grazie all'imponente servizio di sicurezza istituito per l'evento.L'area intorno al Prato era stata transennata fin dalle 19 e le vie di accesso sono state delimitate da new jersey, misura antiterrorismo messa in atto ormai...