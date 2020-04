LEZIONI ALTERNATIVE

BELLUNO Non tutte le lezioni a distanza sono uguali. Per alcune infatti l'aspetto pratico risulta insostituibile. È il caso di Pianoforte, Officina, Discipline grafiche e pittoriche e Educazione fisica. Ecco una piccola rassegna attraverso i racconti di quattro insegnanti della città capoluogo.

MUSICA

Sara Patrian insegna Pianoforte all'indirizzo Musicale del Liceo Renier. Dopo un primo momento in cui il registro elettronico non è stato in grado di supportare il caricamento di audio e video, ha deciso di servirsi di altri programmi e postare solo i link dei video: «Ma ciò ha messo in difficoltà alcuni studenti racconta Patrian perché non tutti avevano una buona connessione». Ecco perché, d'accordo con i genitori, in un secondo momento sono state avviate videolezioni su skype, whatsapp, meet e altre piattaforme: «Si è cercato di assecondare richieste e esigenze degli studenti». Insomma: il punto di partenza non è stato la disponibilità tecnologica della docente, ma al contrario quella dei ragazzi. Una situazione che tuttavia mostra dei limiti: «La qualità delle lezioni non è buonissima. La pratica di alcuni strumenti prevede l'accordatura e se i ragazzi più grandi sono ormai autonomi, non ancora quelli delle classi inferiori. Problema diverso è quello della sincronia e per questo stiamo sperimentando varie applicazioni per provare anche a fare musica d'insieme che però non vuol dire solo andare allo stesso tempo, ma anche sviluppare intenzioni musicali comuni: a distanza non è semplice». La Musica d'insieme prevede che si ritrovino studenti di classi diverse e ciò è complicato dal fatto che essi hanno altri impegni curricolari.

DISCIPLINE GRAFICHE

Ad esse aggiungo del materiale in aula virtuale con spartiti sottolineati, suggerimenti, pro-memoria, tutorial audio e video: è chiaro che la distanza amplifica le difficoltà». Sabrina Frison è docente di Discipline grafiche e pittoriche al Liceo Artistico (Catullo): «Io non utilizzo la videolezione - racconta - ma inserisco in piattaforma video di spiegazione; gli studenti mi inviano le fotografie delle diverse fasi dei loro lavori e io gliele rimando con indicazioni su cosa e come correggere». Una delle difficoltà con cui si stanno confrontando i ragazzi è quella del reperimento del materiale: «Avevano lasciato fogli e colori a scuola, sapendo che li avrebbero ritrovati al rientro; ma quel rientro non c'è mai stato e in negozio non è un bene indispensabile».

TECNICHE D'OFFICINA

Mario De Bon, sindaco di Sospirolo, insegna Tecnologia, Officina e Disegno al Brustolon e ha già deciso che farà tesoro della lezione di quest'anno: «Quando rientreremo a scuola, preparerò dei video-tutorial per far vedere come si prepara e come si lavora alle macchine». Per il momento, per quanto riguarda Disegno, De Bon, ha fatto scaricare ai ragazzi dei programmi free dalla rete. «E io ho adattato il mio lavoro a questi strumenti perché sono quelli che i ragazzi hanno a disposizione ora. Poi preparo appunti, li carico in piattaforma il giorno prima della spiegazione, infine ci diamo appuntamento video su GoogleMeet. Il lavoro di officina? Tramite video-tutorial». Quelli che dal prossimo anno avranno lo stesso docente come protagonista e che poi saranno sempre a disposizione degli alunni per approfondimenti e ripasso.

EDUCAZIONE FISICA

Ogni mattina Monica Vicariotto (Educazione Fisica, Iti Segato) fa 5 chilometri di corsa; ma ligia alle prescrizioni li copre correndo avanti e indietro lungo i 100 metri della stradina davanti a casa. Poi via alle lezioni: «Ho 12 classi e correggo continuamente i lavori che studenti e studentesse mi restituiscono. Assegno loro alternativamente schede pratiche con video tutorial e input su argomenti e approfondimenti». Per questo secondo aspetto, l'insegnante ha puntato molto su temi legati alla educazione fisica e alla salute assegnando lavori su alcool e guida, ecstasy, disabilità. (G.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA