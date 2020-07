MUSEI

VENEZIA Mettiamola così, è stata una falsa ripartenza. All'M9 erano praticamente pronti a riaprire le sale del Museo del Novecento da domani, sabato 4 luglio, come annunciato ufficialmente poco più di due settimane fa parlando di una giornata densa di iniziative, laboratori e visite guidate. Ma ieri, a sorpresa, il consiglio di amministrazione della Fondazione di Venezia ha deciso di fermare tutto: riaprirà dall'11 luglio la Casa dei Tre Oci, sempre della Fondazione, ma il museo mestrino resterà ancora ai box, fino a data da destinarsi. Ma se questo è tutto sommato un museo privato, le cose non vanno bene nemmeno per quelli della Fondazione Musei civici, finita nel mirino per aver aperto - e con giorni ed orari ridottissimi - solo Palazzo Ducale, Museo del Vetro a Murano e Museo del Merletto a Burano.

LO STOP

«Dopo un'attenta analisi delle opportunità e degli elementi di criticità, il Cda ha stabilito il rinvio dell'apertura del Museo M9 programmata per il 4 luglio a data da destinarsi» si legge nel comunicato diffuso dalla Fondazione al termine della seduta guidata dal neo presidente Michele Bugliesi. Dal quale è arrivata la proposta di fermare tutto: «La decisione di procrastinare la riapertura di M9 è dettata da ulteriori e nuove valutazioni che hanno messo in evidenza la difficoltà, allo stato delle cose, di garantire una esperienza di visita all'altezza delle potenzialità del Museo e dei suoi contenuti. Serve tempo per studiare qualche soluzione che possa rispondere al meglio sul fronte della qualità che deve essere garantita a questa struttura. Invece di un'apertura in tono minore, e con un'utenza limitata come può essere quella di luglio e agosto - prosegue Bugliesi -, è meglio guardare oltre e proporre più avanti qualcosa che possa esprimere tutto il potenziale di M9. Non è un passo indietro, ma un passo avanti per rilanciare».

Per tutta l'estate il museo mestrino resterà quindi chiuso (pare che ci fossero anche delle difficoltà sull'uso dei sistemi touch e dei visori che, in era Covid, devono essere doppiamente sanificati), con gran parte del personale in cassa integrazione almeno fino a settembre, se non addirittura ottobre, mentre sono perfino spariti gli arredi all'entrata dell'ex Chiostro, negli spazi che dovevano essere affittati al co-working di Copernico, conferendo un'immagine di vera desolazione all'ingresso del distretto. «L'apertura dei Tre Oci ha tutta un'altra valenza - riprende Bugliesi -. Lì c'era una mostra che era appena partita, con una visitazione che è decisamente più semplice più naturale». E la Fondazione riaprirà la prossima settimana anche gli spazi espositivi della sua sede.

I CIVICI

Intanto, dai sindacati Cgil Cisl e Uil arriva l'appello rivolto alle forze politiche in Comune, per riaprire tutte le sale della Fondazione Musei Civici: «Nonostante siano cessati i limiti imposti dalla normativa, risultano essere ancora quasi tutte chiuse. Questa scelta pare essere dettata prevalentemente da ragioni economiche, ma il Decreto Rilancio varato dal Governo destina 210 milioni alle istituzioni culturali di cui circa 50 di questi destinati anche ai musei civici. Il Comune di Venezia dovrebbe fare la scelta di sostenere la piena e totale riapertura dei suoi musei, anticipando le risorse che arriveranno dai fondi nazionali e, se necessario, destinando anche risorse proprie». Posizione già condivisa da Monica Sambo, capogruppo Pd: «È assurdo continuare a tener chiusi il Correr, Ca' Pesaro, Ca' Rezzonico, quello di Storia naturale e altri ancora, si parla addirittura fino in autunno. Aperture e orari ridotti penalizzano sia i lavoratori dei musei che le guide turistiche abilitate. Si riaprano i musei e si incentivino le visite anche nei musei esterni all'area marciana, attraverso dei pacchetti scontati».

Fulvio Fenzo

