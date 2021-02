MUSEI CIVICI

VENEZIA La presidente della Fondazione musei civici, Mariacristina Gribaudi annuncia l'intenzione di aprire il Ducale e il Correr almeno per qualche giorno a partire da Giovedì Grasso (11 febbraio) e possibilmente nei fine settimana. Un annuncio atteso in città, visto che esso segue a ruota tutta la riapertura che avverrà tra una settimana dei musei statali (Accademia, Archeologico, Orientale, Ca' D'Oro e palazzo Grimani) e privati (Guggenheim e Palazzo Grassi).

Che sia in valutazione la riapertura è un dato di fatto, visto che è stata la stessa presidente a dirlo, tuttavia questa potrebbe riguardare solo qualche giorno senza l'effettiva garanzia di un qualcosa di permanente.

LA LOGICA AZIENDALE

A livello di giunta, questa cosa è stata accolta in maniera abbastanza tiepida, poiché è noto che il sindaco Luigi Brugnaro ha sempre detto di voler riaprire il primo aprile, quando sarà possibile muoversi più liberamente e comunque in vista di una modifica dell'ultimo Dcpm. La sua priorità, riferita più volte nelle riunioni di giunta, è sempre stata salvaguardare il bilancio della Fondazione, anche a scapito delle esigenze culturali. Il pensiero di migliaia di veronesi e padovani che vengano a visitare i musei di Venezia nei giorni infrasettimanali è vissuto un po' dagli amministratori di Ca' Farsetti come un fatto poco probabile. Ma comunque degno di una valutazione, come spiega il vicesindaco Andrea Tomaello.

«Nei weekend purtroppo il Dpcm non permette le aperture - spiega il vicesindaco - mentre aprire qualche giorno per Carnevale, magari anche nel tardo pomeriggio e fino a sera, sarebbe sicuramente bello, auspicando però che tutta la città e le categorie seguano lo stesso esempio e facciano da volano per la ripartenza. A gennaio avevo auspicato un'apertura nei weekend, ma al momento non si può e una modifica del decreto che scade il 5 marzo appare improbabile. In ogni caso, come già detto, se si farà qualche apertura simbolica nel periodo finale di Carnevale, la valutazione spetterà a sindaco e Fondazione. Anch'io, comunque, son d'accordo con il sindaco che non è attualmente possibile aprire i musei tutti i giorni».

PD E SINDACATI

Questa apertura spot per Carnevale non piace per niente al Pd e ai sindacati Cgil e Uil.

«Ma con questa scelta ancora una volta la Fondazione, nelle parole della presidente Gribaudi - attaccano i dem Monica Sambo e Giuseppe Saccà - ha voluto rimarcare la funzione dei Musei Civici ovvero la loro apertura è legata alla presenza dei turisti. Ma quando si parla di cultura, e in particolare di Musei, il tema rimane sempre lo stesso: a cosa servono primariamente i Musei, in particolare quelli civici? Oggi - continuano - l'individuazione di una data per l'apertura e le modalità delle stessa sono conseguenza di una visione tutta piegata a logiche aziendaliste che non possono e non devono essere le sole ad essere prese in considerazione in un luogo di cultura, che peraltro non presenta un'emergenza di bilancio. Un museo è parte integrante di una comunità, non può vivere al di fuori di essa».

«Se la Presidente Gribaudi - dicono Daniele Giordano, Cgil e Mario Ragno, Uil - pensa che basti aprire qualche museo per superare le polemiche di queste settimane vuol dire che poco ha capito delle rivendicazioni dei lavoratori, delle diverse prese di posizione del mondo della cultura, della mobilitazione dei cittadini e poco ha colto di cosa potrebbe e dovrebbe fare Fondazione Musei. Se la Presidente pensa di risolvere tutto con l'apertura del Ducale qualche giorno e del Correr si aspetti duri momenti di mobilitazione, che non potranno che essere necessari difronte alla provocazione di aprire qualche portone e lasciare la gran parte del personale in cassa integrazione».

Michele Fullin

