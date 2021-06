Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOVENEZIA Voglia di viaggiare, ma in Italia e soprattutto vicino a casa, voglia di approfittare del clima non ancora torrido, quando in una città d'arte può non essere piacevole passeggiare ad oltranza sotto il solleone, fatto sta che da quando i Musei civici di Venezia hanno riaperto i battenti, il 26 aprile scorso, il trend dei visitatori è stato in leggera ma costante crescita, in particolare a partire dalla terza settimana del...