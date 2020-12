LA POLEMICA

VENEZIA La prolungata chiusura dei musei, con la conseguente adozione della cassa integrazione, non va giù all'opposizione. La decisione del cda della Fondazione musei civici di tenere i portoni dei musei chiusi fino al 1. aprile ha scatenato diverse reazioni di protesta. «Durante la commissione cultura di dicembre proprio la presidente Gribaudi aveva dichiarato noi siamo pronti e siamo pronti a ripartire oggi non domani, quindi noi non aspettiamo che il momento per riaprire i musei. Non si capisce quindi questo repentino cambio di idea della Fondazione di cui chiediamo conto anche al sindaco (assessore alla cultura nonché vicepresidente della Fondazione Musei)», attacca la capogruppo del Pd in Consiglio comunale Monica Sambo.

L'azione di Sambo ha portato ad un'interrogazione depositata e firmata in blocco dal partito, in cui si evidenziano i timori riguardanti i beni culturali veneziani: «Con questa scelta verrà interrotta l'attività scientifica, di conservazione e programmazione. Scelta che non solo pone dubbi sulla conservazione stessa del nostro patrimonio artistico e culturale, ma rischia di compromettere la ripresa stessa delle attività della fondazione. È bene inoltre ricordare che il governo ha stanziato più di sette milioni di euro solo per i musei civici di Venezia, contribuendo a garantire la tenuta economica della Fondazione». Anche Giuseppe Saccà, consigliere comunale del Pd, ha attaccato la decisione: «Al di là delle mille retoriche che ascoltiamo dal sindaco e dalla sua maggioranza su come rilanciare un turismo di qualità partendo dalla cultura, registriamo nei fatti il disinteresse a rendere fruibili il prima possibile i musei della città. È un fatto grave, che non solo ha ripercussioni sui lavoratori diretti (e si prevede una cassa integrazione al 100% mai fatta in passato), per non parlare dei dipendenti delle cooperative, ma anche sull'attrattività e sull'immagine di Venezia che si vuole veicolare in Italia e all'estero».

Sul tema si è fatta sentire anche Tutta la città insieme, di Giovanni Andrea Martini: «La miopia di questa scelta, mostra come si danneggi un settore importantissimo di lavoro in città e, nello stesso tempo, non si comprenda come anche le attività della città, in primo luogo della piazza, ne risentiranno. E i lavoratori dei musei, gli operatori culturali? Sono una categoria di lavoratori di serie B o C?». Il consigliere ex presidente della municipalità in quota Pd ha poi puntato il dito contro la gestione della cultura: «Quando si capirà che la cultura è il settore più importante da valorizzare in città, perché, tramite questo, tutti gli altri settori ne traggono beneficio?».

