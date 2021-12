MURANO

(M.Lamb) Non si sa come verranno ripartite le risorse né quando potranno arrivare, fatto sta che comunque dal Governo arriva un segnale importante di attenzione verso il vetro artistico di Murano. Dalla Legge di Bilancio arriva un fondo di 5 milioni di euro da destinare, nel 2022, alle imprese del settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano per contenere gli effetti del Covid e gli spropositati aumenti delle bollette di gas ed energia che hanno rischiato, nelle scorse settimane, di mettere in ginocchio le imprese dell'isola del vetro. Soldi che vanno ad aggiungersi ai 3 milioni stanziati dalla Regione Veneto per aiutare le vetrerie di Murano in questo difficile momento.

IL MINISTRO

«Con un fondo per il 2022, che sarà istituito al Ministero dello Sviluppo Economico si darà sostegno e tutela a un marchio importantissimo per il Veneto e per l'intero Paese - dichiara Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento - Si tratta di un segnale di attenzione nei confronti dell'artigianato che dobbiamo sapere valorizzare nelle sue lunghe e importanti tradizioni italiane».

«Il lavoro che abbiamo fatto negli scorsi mesi di sensibilizzazione ha dato i suoi frutti afferma il segretario di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi ora dobbiamo capire con attenzione tempi e modalità. Tempi di spendibilità perché le aziende hanno tempi rapidi e brevi, che mi auguro non siano quelli della burocrazia statale, anche se fino a febbraio siamo agevolati dal polmone creato dalla delibera regionale che garantisce 3 milioni per il caro bollette gas; modalità perché non sappiamo l'effettiva cifra che verrà messa a disposizione per Murano».

AUMENTI

Anche perché se il contributo della Regione si pensava inizialmente potesse bastare fino a primavera, in realtà le bollette presentate dalle aziende sono molto pesanti e l'ammontare dei metri cubi consumato è stato superiore alle aspettative. «Quello che ci dà soddisfazione è l'atto di consapevolezza del Governo su Murano afferma il presidente di Promovetro, Luciano Gambaro e va al di là del fattore economico perché sancisce che Murano va tutelata e protetta come patrimonio dell'artigianato mondiale». E la soddisfazione è bipartisan: dal leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha dichiarato «Approvato l'emendamento a mia firma a favore della ceramica e del vetro di Murano. Un segnale di attenzione per eccellenze italiane in grande difficoltà» alla deputata veneziana Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività Produttive della Camera, secondo cui Grazie alla riformulazione di un emendamento alla Legge di Bilancio, depositato su mia iniziativa al Senato, le vetrerie di Murano potranno contare far fronte al grave stato di crisi a seguito dell'aumento dei costi del gas. Anche i parlamentari veneziani della Lega Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro, Ketty Fogliani, Sergio Vallotto e Nadia Pizzol ricordano che si tratta di una boccata di ossigeno per i nostri artigiani veneziani purtroppo già duramente in difficoltà dalla pandemia e ora dal drammatico caro bollette. Ringraziamo il Governo per la sensibilità dimostrata.

L'assessore al Commercio del Comune, Sebastiano Costalonga: « Grazie a tutti i parlamentari che si sono battuti per far arrivare la voce dei lavoratori, degli artigiani, in Parlamento». Nicola Pellicani, del Pd, sottolinea che si tratta di uno sforzo collettivo su cui tutti hanno lavorato. Personalmente mi sono speso molto, anche con il question time e con i ministri afferma è un segnale positivo ma non risolutivo perché l'obiettivo è quello di mettere in campo interventi strutturali».

