MURANO(M.Lamb.) Diversificare le attività è stata la salvezza dell'azienda. Yalos Ferro Murano, dopo la chiusura forzata dall'anno scorso, ha riaperto i battenti a giugno e da allora non ha mai smesso di lavorare. «Certo, non è che siamo in boom economico ma riusciamo a sopravvivere spiega il titolare Diego Ferro questo perché già da tempo abbiamo diversificato le nostre attività e non siamo prettamente legati al turismo, se non in...