CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MURANO«Combattiamo contro un avversario che non conosciamo e non eravamo preparati. Sì, eravamo pronti ad affrontare i 150-160 centimetri, come l'anno scorso, ma non 187, ossia 40 in più del previsto».A parlare è uno dei più famosi artisti del vetro muranese, Fabiano Amadi della vetreria Lavorazioni artistiche di Fabiano Amadi, che insieme al suo staff ha trascorso tutta la notte al lavoro per fronteggiare quella che poi si è trasformata in una vera e propria alluvione. L'acqua continuava a salire ed è tracimata dalla bocca dei forni....