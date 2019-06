Mura sotto assedio e i mattoni cadono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO TREVISO In certi tratti, come alla curva Bricito o attorno a largo Caccianiga, non si vedono. Una parete verde le ricopre interamente. Erboni alti anche mezzo metro, cresciuti tranquillamente tra un mattone e l'altro senza che nessuno potesse farci niente. E che adesso si sono letteralmente mangiati ampi tratti delle Mura. Il problema dei rampicanti sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e non si tratta solo di una questione estetica. Le radici avvinghiate a mattoni e malta stanno mettendo in pericolo la stabilità di...