PORDENONE Sposati da oltre 65 anni, se ne sono andati a tre settimane di distanza l'uno dall'altro, entrambi portati via dal Covid. Dopo Antonio Bortolin, storico panificatore di Porcia, si è spenta ieri anche la moglie, Silvana Forniz, 82 anni. Porcia perde così due volti familiari per i tanti anni passati dietro il bancone e due persone che si erano fatte conoscere in paese e in tutto il Friuli anche per la loro generosità, dimostrata soprattutto nei giorni difficili del terremoto. Già tre settimane fa le condizioni di Silvana erano molto serie. In seguito sembrava aver superato quella fase, ma sono poi subentrate complicanze di carattere respiratorio e, dopo essere stata trasferita d'urgenza in rianimazione, la scorsa notte alle 3.30 si è arresa nella Rsa Covid di Maniago, forse dopo aver intuito della scomparsa del compagno di una vita, che pure la famiglia aveva scelto di non rivelarle.

La coppia era sposata da oltre 65 anni e ha cinque figli: Diego, attualmente residente a Klagenfurt, Walter, Albarosa, Stefania e Anna. Insieme avevano condiviso una vita di lavoro: Bortolin aveva infatti iniziato a lavorare come fornaio quando aveva solamente 15 anni, poi nel maggio del 1972 aveva rilevato a Porcia un panificio che produceva 80 chili di pane al giorno, portandolo nel tempo fino a 25 quintali. Tanti gli aneddoti legati alla sua attività e alla generosità per la quale si è fatto conoscere. Come nella notte del terremoto in Friuli, per esempio, quando Antonio era stato allertato dal prefetto di Pordenone che gli aveva chiesto la disponibilità del forno per produrre pane per le popolazioni colpite. Il mattino successivo alle sei il panificio aveva sfornato 20 quintali di pane, e così è stato per molto tempo. Il tutto offerto senza remunerazione. O come quando, in occasione dei 500 anni del campanile di Porcia, aveva offerto una torta per duemila persone, montata sul rimorchio di un trattore, con la forma del campanile. Nel corso degli anni, i figli avevano via via affiancato Antonio e Silvana nella loro attività, concedendo loro un po' di libertà. Ma la coppia non aveva mai mollato le redini dell'attività, lei in negozio, lui impegnato con la contabilità e il controllo produzione. Fino a quando, cinque anni fa, Antonio aveva venduto il panificio e si era costruito una casa dotata di tutte le tecnologie e a un solo piano, per non avere scale che potessero ostacolare i soccorsi se ce ne fosse stato bisogno. Anche nei confronti del Covid, la coppia aveva adottato tutte le precauzioni del caso: poche uscite in paese e sempre con la mascherina. Misure che, tuttavia, non sono bastate a proteggerli. Silvana aveva avvertito i sintomi del Covid poco dopo il marito, all'inizio di novembre, ed era stata a sua volta ricoverata. Ora la volontà dei figli è quella di riuscire a salutarli con un unico funerale e di tumularli l'uno accanto all'altro, come hanno vissuto per tanti anni.

