Muore per asfissia nella ditta del mais

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEMOGLIANO Da quella buca a cielo aperto non è più riuscito a risalire. Si è accasciato al suolo, a qualche metro di profondità, mentre stava piazzando delle esche per i topi, accanto alla vasca dove viene stivato il mais. Ed è morto asfissiato. Se a togliergli il respiro e a ucciderlo siano state eventuali esalazioni di sostanze nocive usate per la disinfestazione o i residui di precedenti lavaggi e trattamenti, questo lo dovranno chiarire gli investigatori. Quel che è certo è che lì sotto l'aria era irrespirabile e che ieri,...