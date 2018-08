Muore mentre guida tornando da una visita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAROVIGO Una disgrazia si è consumata, ieri pomeriggio, lungo la Tangenziale, in direzione di Ferrara. Francesco Bonato, 66enne di Fratta Polesine, si è sentito male mentre si trovava alla guida della sua automobile, colpito da infarto, ed è deceduto nel parcheggio dell'area di servizio Sprea. Seduta accanto a lui la moglie Antonella, ancora sotto choc per l'accaduto. Inutili i soccorsi: i sanitari del 118, arrivati immediatamente sul posto, hanno tentato inutilmente di rianimarle il 66enne. Bonato, muratore in pensione residente...