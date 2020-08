LE IDEE

MESTRE L'appuntamento è in programma la prossima settimana. Un evento nel quale Pier Paolo Baretta, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, presenterà i nomi dei candidati nelle sei municipalità.

Una scelta di campo rispetto alla linea del sindaco uscente?

«L'idea è nata dopo l'uscita del sindaco che ha confessato di avere smontato le municipalità perché non gli piaceva il loro colore politico. Noi vogliamo rivitalizzare le municipalità che in questi anni sono state demansionate, restituire loro autonomia e anche la gestione finanziaria per le rispettive competenze. E stiamo per chiudere il cerchio per le candidature».

A proposito di autonomie, lei ha portato nella sua squadra i separatisti.

«Con loro si è parlato dell'elezione diretta del sindaco metropolitano, attraverso una modifica della Legge Delrio. Credo che un buon federalismo, sul modello degli arrondissement possa essere un punto d'incontro».

A proposito di autonomie, la protesta di Favaro contro la bretella ferroviaria per l'aeroporto è ormai condivisa da tutti ed è approdata in Parlamento, Lei cosa propone?

«La questione va approfondita perché la soluzione attuale è insufficiente, come del resto il progetto della piastra alla stazione. Credo che si possa cercare una soluzione più ambiziosa, come quella adottata a Bologna per l'Alta velocità sotterranea. E in tema di trasporti, mi domando perché il tram non arrivi già all'aeroporto e all'Ospedale di Mestre».

Sono progetti ambiziosi.

«Dobbiamo mirare a una gestione programmatica, non ordinaria. Del resto non dobbiamo dimenticare che l'Europa ha appena stanziato 209 milioni di euro per l'Italia, e Venezia, dove pure in quattro anni sono arrivati quattro miliardi e mezzo di euro, non deve rimanere alla finestra. Penso al progetto delel fognature in centro storico, al tram come ho appena detto. Bisogna pensare in grande».

Ultima cosa: il presidente dell'Ater Raffaele Speranzon ha accusato l'M9 di assegnare i propri spazi solo alla sinistra. Cosa ne pensa?

«La Fondazione di Venezia ha concesso non a noi, ma alla città l'utilizzo democratico di questa piazza. È una polemica sbagliata per la città».

