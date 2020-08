MUNICIPALITÀ

MESTRE È un commiato senza numeri per poter tracciare un bilancio, quello di Vincenzo Conte, perché i numeri - spiega - glieli ha portati via Brugnaro «sottraendo quasi tutte le deleghe alle Municipalità, riducendole a meri organismi di rappresentanza».

Così il presidente della Mestre Carpenedo si limita ad augurare «al mio futuro successore, indipendentemente dal colore politico che lo esprimerà, di poter risollevare e dare dignità a questa legittima e legalmente riconosciuta Istituzione Decentrata».

Perché, ricorda Conte, quelle deleghe che il sindaco fucsia si è preso spettano alle Municipalità per legge: «Togliendocele, l'amministrazione Brugnaro ha perseguito la rescissione degli ultradecennali rapporti di collaborazione instauratisi tra cittadini, associazioni ed Istituzione decentrata».

Cos'è successo allora? «Senza una logica e senza un progetto, ci sono state tolte tutte le possibilità di interazione con i cittadini, le associazioni, le categorie economiche e produttive, il buon governo di vicinato che rendeva e che dovrebbe rendere così speciali ed importanti le Municipalità, front office e primo punto di contatto nel territorio tra l'Ente Comune e i suoi Cittadini». Il presidente uscente ringrazia tutti «per le collaborazioni comunque instauratesi e coloro che si sono rivolti a noi, segno incontestabile del radicamento dell'Istituzione da me presieduta in questi anni nel pensiero della gente». (e.t.)

