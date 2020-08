VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Che sia stato un cambio di rotta dell'ultimissimo minuto lo conferma il post pubblicato da Marco Borghi alle 10 di ieri mattina: «Decisione importante, imprevista e improvvisa, da prendere molto velocemente. Cosa non facile». Poco dopo il mistero è svelato e al post seguono decine di commenti e congratulazioni: è lui il candidato del centrosinistra, che ha trovato la quadra sul nome per la presidenza della municipalità di Venezia Murano Burano.

IL PERSONAGGIO

Marco Borghi, direttore dell'Iveser, primo dei non eletti della lista Casson nel 2015, non ha mai fatto politica in senso stretto ma è vicino a tutto il mondo politico e associativo veneziano. In una compagine avversaria compare anche sua moglie Veronica Sarti, candidata nella lista di Gasparinetti. Si allarga così lo schieramento sulla municipalità: sul suo nome è d'accordo anche Giovanni Andrea Martini, che quindi potrebbe convergere nella corsa ai quartieri. Prende il posto di Giorgio Dodi, annunciato fino a ieri come candidato della coalizione ma accolto dalle polemiche di un piccolo gruppo di candidati che avevano annunciato l'intenzione di ritirarsi: «È una scelta a cui ho partecipato e che ho condiviso personalmente - commenta il segretario comunale - Ho fatto un passo indietro, per un senso di responsabilità, quando mi sono reso conto che non c'erano le condizioni per andare avanti. Ho preferito una soluzione unitaria, che allargasse la partecipazione e mi soddisfa il fatto che sia arrivata la candidatura giusta. È questo lo spirito del progetto, che ha come primo obiettivo cambiare l'amministrazione».

CINQUE CONFERME

Sugli altri nomi, annunciati ufficialmente ieri dal candidato sindaco Pier Paolo Baretta, solo conferme: Danny Carella al Lido, Marisa Gruarin a Mestre, Renzo Rivis a Zelarino-Chirignago, Flavio Dal Corso a Marghera e Roberta Tossato a Favaro. «Si tratta di candidature condivise con tutta la coalizione ha commentato Baretta - risultato di un lavoro collettivo e di una comune visione del ruolo che vogliamo attribuire alle Municipalità. Queste scelte consentono a chi crede davvero che la partita vada giocata per vincerla di sostenerle». E lancia un appello agli avversari civici: «Mi rivolgo anche a chi è non fa parte della coalizione, ma condivide la necessità di un fronte comune. C'è l'occasione di cambiare il governo della città. Pur nelle differenze di opinioni, che vanno rispettate, le municipalità sono a turno unico; non ci sono vie di mezzo o zone neutre. È il momento di scegliere, facciamolo insieme».

Il sestetto che chiude la partita sulle municipalità potrebbe trovare il sostegno, oltre che di Martini, della lista Per Mestre e per Venezia-Ecologia e Solidarietà di Boato, già favorevole al nome di Renzo Rivis per Chirignago Zelarino e alla candidatura da capolista di Leda Cossu a Mestre. Lo stesso Marco Gasparinetti, candidato sindaco con la lista Terra e acqua si dice soddisfatto: «Apprendiamo con favore che la coalizione di centrosinistra ha scelto di tornare sui suoi passi sulla questione delle municipalità. La scelta di virare su una persona che non ha tessere di partito non può che essere un segnale favorevole perché Marco Borghi da sempre si è dimostrato una persona di elevato spessore». «È positivo sapere che il centrosinistra ha accolto le nostre critiche - ha aggiunto il candidato sindaco - comprendendo che non è possibile affidarsi a un mero gioco di poltrone che non fa che rendere la partitocrazia un fenomeno grottesco». Resta invece lo scontento su Marghera, dove la conferma di Dal Corso rischia di generare una spaccatura con il circolo del quartiere che avrebbe voluto avere voce in capitolo e che preferiva altri nomi, tra i quali quello di Gianfranco Bettin.

