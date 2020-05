L'INTERVISTA

TREVISO Una lettera a tutti i sindaci e al presidente della Camera di Commercio perchè faccia arrivare il messaggio a tutte le categorie produttive: gli assembramenti per strada sono ancora vietati. Il prefetto Maria Rosaria Laganà, al termine della settimanale riunione del tavolo sicurezza, ha deciso di prendere carta e penna: sono troppe le avvisaglie di manifestazioni di protesta organizzate per i prossimi giorni. Parrucchieri, baristi, professionisti esclusi dalla Fase 2 della ripartenza vogliono alzare la voce, farsi vedere e sentire con proteste civili, ma ferme. E soprattutto fatte in strada, davanti a tutti. In Questura, negli ultimi giorni, sono arrivate diverse richieste di poter fare dei flash mob, tutte respinte. Ma nei social gli appelli a scendere in piazza si sprecano. E il prefetto ha preferito lanciare un avviso chiaro: pensateci bene.

Prefetto Laganà, le proteste annunciate stanno diventando un problema?

«La protesta no, ci mancherebbe. Ognuno ha il diritto di farla. E poi queste, più che proteste, sono grida di dolore che capiamo benissimo. Ma è mio dovere far presente una cosa: il divieto di assembramento è ancora in vigore».

Quindi non si può manifestare?

«Quindi bisogna stare attenti. In giro si può andare ma per dei motivi e sempre utilizzando i dispositivi di protezione come mascherine e guanti. E mantenendo le distanze di sicurezza. Se in piazza si radunano un certo numero di persone e rispettare queste distanze non è possibile, le forze dell'ordine devono poi far rispettare le regole facendo verbali. Fermo restando il divieto di assembramento».

Cosa ha scritto a sindaci e alle categorie?

«Di parlare con i cittadini e gli associati. Di fare opera di convincimento per evitino rischi inutili. La prefettura è settimane che raccoglie le testimonianze della grande difficoltà in cui si trovano certe categorie: stiamo parlando con tutti. Capiamo benissimo che dal 4 maggio tanti torneranno a finalmente lavorare ma tanti, dai parrucchieri a baristi, dovranno rimanere ancora chiusi tra mille difficoltà. Trasferiamo in ogni occasione tutto questo malessere a livello centrale, al Governo. Scendere in piazza non aggiunge niente di più».

La situazione di molti lavoratori è però drammatica e chiedono aiuti immediati.

«Lo ripeto: sono grida di dolore. Le capiamo benissimo e stiamo lavorando. Ma rischiare una multa o una denuncia non aiuta a rendere più forte un messaggio già fortissimo».

Nei prossimi giorni sono state annunciate manifestazioni in un po' tutta la provincia.

«Lo sappiamo, per questo stiamo chiedendo cautela. Alcune sono organizzate da associazioni ma altre, per la maggior parte, sono alimentate dal tam tam dei social. Non sono quindi programmabili, non puoi sapere quanta gente si muoverà. Il divieto di assembramento poi ha una valenza di tutela della salute pubblica: il rischio di contagio non è terminato. Il problema, qui, non è l'ordine pubblico: sappiamo benissimo che non si corrono pericolo di danneggiamenti o altro. Ma la tutela della salute. Per questo chiedo prudenza».

Anche i sindaci devono mantenere i nervi saldi. Riccardo Szumski di Santa Lucia di Piave ha invitato i suoi commercianti a riaprire subito la loro attività.

«Sì, gli ho parlato e gli sto scrivendo. Ma i cittadini hanno dimostrato di essere più saggi e più sul pezzo del loro sindaco, facendogli notare i rischi che corrono».

Anche questo è un segnale evidente del logoramento provocato da questa situazione.

«Certo, ne siamo consapevoli. Ma se ci fosse la possibilità di far ripartire attività come parrucchieri, barbieri, bar, ristoranti e via discorrendo, qualcuno con l'autorità per farlo, lo avrebbe già fatto. Se fosse nelle facoltà dei prefetti, ci avremmo già pensato senza dover aspettare il sindaco di Santa Lucia di Piave».

Insomma: bisogna mantenere le calma.

«Sì. Ci sono dei divieti in vigore e il compito delle forze dell'ordine è di farli rispettare. Ricevere verbali non fa piacere a nessuno e, una volta fatti, non possono essere ignorati».

Paolo Calia

