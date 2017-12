Multe e più controlli per difendere Cortina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀBELLUNO Forse ci saranno ancora disagi, ma una cosa è certa: d'ora in avanti non si faranno sconti. Controllare tutte le auto in entrata e in uscita da Cortina non è possibile, ma i filtri messi in atto dalle forze dell'ordine saranno potenziati. Ieri pomeriggio, dal vertice convocato a Palazzo dei Rettori dal prefetto Francesco Esposito, è emerso innanzitutto questo. Ai Tir non potrà essere vietata la circolazione, il traffico non potrà venire bloccato dai controlli, ma si applicherà senza sconti la normativa e si farà anche...